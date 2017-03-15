СКА – «Динамо». Сергей Орешкин пропустит пятый матч серии по состоянию здоровья

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин не полетит на пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагараин против в СКА в Петербург.

- Орешкин вынужден пропустить выезд команды по состоянию здоровья. Надеемся, что к субботнему матчу Сергей Юрьевич сумеет восстановиться после гипертонического криза и вернется на тренерский мостик. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Анатольевич Воробьев, - сообщает официальный сайт «Динамо».

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Напомним, после четырех матчей счет в серии 3-1 в пользу СКА. Ближайшая игра состоится 16 марта в Петербурге, начало встречи - в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.