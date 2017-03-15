СКА – «Динамо». Сергей Орешкин пропустит пятый матч серии по состоянию здоровья
Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин не полетит на пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагараин против в СКА в Петербург.
- Орешкин вынужден пропустить выезд команды по состоянию здоровья. Надеемся, что к субботнему матчу Сергей Юрьевич сумеет восстановиться после гипертонического криза и вернется на тренерский мостик. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Анатольевич Воробьев, - сообщает официальный сайт «Динамо».
«У меня в «Динамо» много друзей. Но это жизнь». Откровенные слова Олега Знарка
Напомним, после четырех матчей счет в серии 3-1 в пользу СКА. Ближайшая игра состоится 16 марта в Петербурге, начало встречи - в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция