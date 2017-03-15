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Смолов не примет участия в ответном матче против «Сельты»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не поможет российскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Об этом сообщил наставник «быков» Игорь Шалимов.

«Таким командам, как «Сельта», нужен кураж, они лучше играют дома. Смолов не сыграет против «Сельты». Измайлов – это потеря. Очень сильный игрок, который мог нам помочь. Довольны Жигулевым. Это еще одна боевая единица», – приводит слова специалиста официальный Twitter «Краснодара».

Отметим, что об уходе Измайлова стало известно сегодня. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Ответный матч с испанским клубом «Краснодар» проведет 16 марта на домашней арене. Первая игра завершилась победой «Сельты» со счетом 2:1.

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