Букмекеры считают, что «Монако» и «Манчестер Сити» вновь выдадут результативный матч

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Монако» примет «Манчестер Сити».

По мнению экспертов, в сегодняшней игре, как и в первой, которую манкунианцы выиграли со счетом 5:3, будет забито немало мячей.

Коэффицент на то, что команды на двоих поразят ворота более трех раз, составляет 1,55. Вариант с малорезультативным матчем (два мяча и менее) идет за 2,42.

Встреча начнется в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.