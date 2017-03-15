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Харри Кейн выбыл из строя на 7 недель из-за травмы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не сможет помочь своей команде в ближайшие два месяца. 

Напомним, Харри Кейн получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Миллуоллом» (6:0).

По прогнозам врачей, нападающий сборной Англии пропустит по меньшей мере семь недель.

Напомним, Кейн был признан лучшим игроком премьер-лиги по итогам февраля.

В данный момент «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.



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