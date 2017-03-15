Харри Кейн выбыл из строя на 7 недель из-за травмы
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не сможет помочь своей команде в ближайшие два месяца.
Напомним, Харри Кейн получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Миллуоллом» (6:0).
Harry Kane's ankle injury is not thought to be as severe as the injury that sidelined him for seven weeks— BBC Sport (@BBCSport) 15 марта 2017 г.
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По прогнозам врачей, нападающий сборной Англии пропустит по меньшей мере семь недель.
Напомним, Кейн был признан лучшим игроком премьер-лиги по итогам февраля.
В данный момент «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.
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