Букмекеры не верят, что «Байер» может создать проблемы «Атлетико»

Кевин Фолланд: Надо постараться не дать «Атлетико» проводить такие контратаки, которые удавались им в первом матче

Нападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.