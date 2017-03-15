Букмекеры не верят, что «Байер» может создать проблемы «Атлетико»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Атлетико» примет «Байер».
Победа испанского клуба в основное время оценивается коэфициентом 1,50, тогда как виктория немецкой команды идет за 6,30.
За ничью букмекеры предлагают 4,45.
Игра начнется в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первый матч завершился победой «Атлетико» со счетом 4:2.
Матч
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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