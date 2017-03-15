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Букмекеры не верят, что «Байер» может создать проблемы «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Атлетико» примет «Байер».

Победа испанского клуба в основное время оценивается коэфициентом 1,50, тогда как виктория немецкой команды идет за 6,30.

За ничью букмекеры предлагают 4,45.

Игра начнется в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, первый матч завершился победой «Атлетико» со счетом 4:2.

Матч

Атлетико - Байер

Место и дата

15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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