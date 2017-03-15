Помимо Де Хеа и Куртуа, «Реал» рассматривает кандидатуру Лено

По информации издания Fichajes.net, мадридский «Реал» планирует грядущим летом сменить голкипера.

Отмечается, что испанский клуб рассматривает возможность приобретения игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давида Де Хеа, который ранее выступал за мадридский «Атлетико». Также сообщается, что в список вошел голкипер «Челси» Тибо Куртуа, который также, как и Де Хеа, выступал за «матрасников».

Однако, как сообщает источник, в список возможных приобретений вошел и вратарь леверкузенского «Байера» Бернд Лено, который ранее заявил, что может покинуть команду в ближайшем будущем.

Добавим, что «Реал» уже пытался приобрести немецкого футболиста в 2014 году, и рассматривал его в качестве замены Де Хеа, который не вернулся в Примеру, поскольку «МЮ» и «Реал» не успели оформить все нормативные документы.