Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Помимо Де Хеа и Куртуа, «Реал» рассматривает кандидатуру Лено

Источник:  Fichajes.netКомментарии

По информации издания Fichajes.net, мадридский «Реал» планирует грядущим летом сменить голкипера.

Отмечается, что испанский клуб рассматривает возможность приобретения игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давида Де Хеа, который ранее выступал за мадридский «Атлетико». Также сообщается, что в список вошел голкипер «Челси» Тибо Куртуа, который также, как и Де Хеа, выступал за «матрасников».

Однако, как сообщает источник, в список возможных приобретений вошел и вратарь леверкузенского «Байера» Бернд Лено, который ранее заявил, что может покинуть команду в ближайшем будущем.

Добавим, что «Реал» уже пытался приобрести немецкого футболиста в 2014 году, и рассматривал его в качестве замены Де Хеа, который не вернулся в Примеру, поскольку «МЮ» и «Реал» не успели оформить все нормативные документы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» нацелился на 19-летнего хавбека «Штутгарта»Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» Беркаю Озкану, сообщает The Sun.«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кастро (фото)Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро продолжит выступления за немецкий клуб.Тухель остался недоволен высказыванием бывшего полузащитника «Баварии»Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Мехмет Шолль выразил мнение, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может перебраться в стан действующего чемпиона Германии.«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» претендуют на ЛукакуНападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в одном из европейских грандов.Экс-защитник «Сандерленда»: Уилшер идеально подходит клубам из МанчестераБывший защитник «Сандерленда» Майкл Грэй считает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» должны задуматься о приглашении полузащитника «Арсенала» Джека Уилшера, который в этом сезоне защищает цвета «Борнмута» на правах аренды.Икер Касильяс: К сожалению, «Порту» так и не получил шанса сразиться с «Ювентусом» в равных условияхГолкипер «Порту» Икер Касильяс после окончания ответного матча с «Ювентусом» (1:0) отметил своего фаворита в Лиге чемпионов, а также намекнул на несправедливое судейство в матчах с туринским клубом.«Манчестер Сити» и «Арсенал» поспорят за защитника «Наполи»Защитник «Наполи» Фаузи Гулам может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.Константин Сарсания: Вполне вероятно, что в «Зенит» рассматривают вариант с продажей КокоринаБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход форварда Александра Кокорина в другой клуб.Лукаку отказался продлить контракт с «Эвертоном»Лучший бомбардир чемпионата Англии-2016/17 Ромелу Лукаку не станет подписывать новое соглашение с «Эвертоном», сообщает Sky Sports.Месси выступает против приобретения Коутиньо«Барселона» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Об этом сообщает издание Diario Gol.Карл-Хайнц Румменигге: Со следующего сезона у Киммиха будет больше игрового времени, таков план АнчелоттиПредседатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что полузащитник Джошуа Киммих продолжит выступления в Бундеслиге.Качайся вместе с Роналду. Криштиану открыл свой тренажерный залКачайся вместе с Роналду. Криштиану открыл свой тренажерный залЛидер мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду 13 марта открыл свой первый тренажерный зал – CR7 Crunch Fitness.Зидан – лучший тренер «Реала» на старте работы у руля командыГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выдал оказался самым успешным наставником клуба за всю историю после 70 матчей.Тибо Куртуа: «Реал»? Я не планирую никуда переходитьГолкипер «Челси» Тибо Куртуа опроверг информацию о том, что может вернуться в Испанию и подписать контракт с «Реалом».Диего Коста обеспокоен интересом «Реала» к Азару и КуртуаНападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал возможный переезд хавбека «синих» Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал».Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»Руководство «Интера» планирует серьезно усилить состав команды грядущим летом.Ди Мария на 80% уйдет из «ПСЖ» летомПоражение «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» может повлечь за собой уход ведущих игроков в летнее трансферное окно.Игроки «Реала» подарили Модричу памятную футболку в честь 200 матчей за «сливочных» (фото)Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, вышедший в основе на матч 27-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1), провел свою 200-ю игру за «сливочных».Белотти отклонил предложения из АПЛ ради перехода в «Барселону»Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.Анчелотти планирует воссоединиться с Хамесом в «Баварии»Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти планирует усилить состав своей команды грядущим летом.
Футбол
«Зенит» оштрафован на 50 тысяч за неявку Луческу на интервью
Футбол
Жители соседних районов протестуют против расширения территории ЦСКА
Футбол
Вячеслав Подберезкин: Если лишим «Сельту» мяча, это принесет свои плоды
Футбол
Жозе Моуринью: Калачев – отличный игрок с большим сердцем
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Кейлор Навас
Кейлор Навасвсе новости
Тибо Куртуа
Тибо Куртуавсе новости
Давид де Хеа
Давид де Хеавсе новости
Бернд Лено
Бернд Леновсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы