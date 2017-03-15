Жозе Моуринью: Калачев – отличный игрок с большим сердцем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.

- Я даже не хочу думать о вылете «МЮ» из Лиги Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в четвертьфинал. У «Ростова» хорошая команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий раунд. Первый матч завершился со счетом 1:1, еще ничего не решено. Для нас это очень важный турнир.

Калачев завтра не сыграет за «Ростов»? Хорошо, что он не выйдет на поле. Но я смотрел игру с «Тереком» и увидел, что у них есть другие варианты. А Калачев - отличный футболист с большим сердцем и несгибаемым характером, - заявил Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ростов» состоится 16 марта на «Олд Траффорд».