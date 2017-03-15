Турнир The International 2017 пройдет в городе Сиэтл. Об этом стало известно из анонса конкурса косплееров, который проходит во время чемпионата мира.



Место проведения чемпионата в этом году пока не известно. С 2015 по 2016 год The International проходил на арене KeyArena at Seattle Center.



Напомним, ранее представители Valve Гейб Ньюэлл и Эрик Джонсон провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что The International 2017 может пройти за приделами США из-за указа Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран.



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