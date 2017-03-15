Вячеслав Подберезкин: Если лишим «Сельту» мяча, это принесет свои плоды

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал, за счет чего можно одолеть «Сельту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, первый матч испанский клуб выиграл со счетом 2:1.

«Завтра нам нужно сыграть поагрессивнее. Особенно на чужой половине поля, потому что у «Сельты» было много пространства. Они много владели мячом. Мы точно так же не любим играть без мяча. Если «Сельта» будет без мяча, это будет нам в плюс. Главное для нас - владеть преимуществом, играть в прессинг, плотнее играть. Это принесет свои плоды. Мы относимся с уважением к любому сопернику. Но в первую очередь мы смотрим на себя. Если покажем свой футбол, то добьемся положительного результата», - цитирует Подберезкина «Р-Спорт».

Встреча начнется в четверг в 21:00 мск.