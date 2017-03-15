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Жители соседних районов протестуют против расширения территории ЦСКА

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Жители Хорошевского района Москвы собирают митинг, призванный не допустить передачи части территории парка «Березовая роща» футбольному клубу ЦСКА.

«Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Гинер хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей. На самом высоком уровне городской власти он пытается продавить этот вопрос. Как уж ему этот участок выдадут — в аренду ли, продадут ли — не так важно. Важно, что если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится — годами боролись жители за уход оттуда военных, управа выиграла суд у мин.обороны, а результат всего этого — чистенький и тепленький участочек получит Гинер. Ему мало этого монстра, которого воткнули здесь на месте маленького стадиона, испортив жизнь Сокола, Хорошевки, тысяч людей. Ему хочется еще земли.

Будет ли Гинер делать там тренировочные поля? Сомневаюсь. Какая с них прибыль? Ведь неспроста у участка код разрешенного использования допускает застройку. Да даже если и поля — деревья пойдут под топор. Не будет там птиц, белочек, ничего не будет. А ведь это наш парк. Он и так маленький. Вот против этого и будет митинг в парке 18 марта в 12:00.

Сейчас такая ситуация — городские власти еще не дали добро на передачу участка. Районные власти против. Но участком распоряжается департамент имущества г. Москвы», - написал представитель инициативной группы жителей в одной из социальных сетей

Напомним, новый домашний стадион ЦСКА, вмещающий 30 000 зрителей, был открыт 23 августа 2016 года.


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