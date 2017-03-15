КДК оштрафовал «Локомотив» на 140 тысяч, Семина – на 30

КДК РФС оштрафовал московский «Локомотив» на 90 тысяч рублей за использование его фанатами нецензурной лексики во время матча с «Краснодаром» (1:2).

Также за задержку начала встречи на три минуты по вине железнодорожнико в, КДК обязал клуб оплатил еще один штраф в размере 50 тысяч рублей.

Главный тренер «Локо» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны. Клуб и специалист могут оплатить штраф совместно. Это уже третье подобное нарушение со стороны Семина в сезоне-2016/17.