КДК оштрафовал «Локомотив» на 140 тысяч, Семина – на 30
КДК РФС оштрафовал московский «Локомотив» на 90 тысяч рублей за использование его фанатами нецензурной лексики во время матча с «Краснодаром» (1:2).
Также
за задержку
начала встречи
на три минуты
по вине железнодорожнико
Главный тренер «Локо» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны. Клуб и специалист могут оплатить штраф совместно. Это уже третье подобное нарушение со стороны Семина в сезоне-2016/17.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически