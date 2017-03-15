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«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч за использование пиротехники

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По итогам заседания КДК РФС московский «Спартак» обязали выплатить штраф за использование фанатами красно-белых пиротехники.

Во время матча РФПЛ против «Анжи» (1:0) болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, и теперь москвичи должны заплатить 100 тысяч рублей.

Кроме того, за непристойное поведение болельщиков пострадал «Оренбург». Во время игры с «Рубином» (1:0) фанаты гостей использовали кричалки с нецензурной лексикой. За это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. 

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