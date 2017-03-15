Висенте Дель Боске: Футбол проиграет, если Каталония отделится от Испании

Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске надеется на то, что Каталония останется в составе Испании.

- Я рад тому, что «Барса» прошла «ПСЖ». Я был в восторге. А вчера неудача «Севильи» доставила сильное разочарование.

Луис Энрике завоевал уже очень много титулов. Поэтому его наследие будет незыблемым. Он один из тех, кто наиболее продуктивно выступал за этот клуб и как тренер, и как футболист.

Я бы не хотел отделения Каталонии от Испании. Футбол не просто проиграет от этого, произойдет настоящая катастрофа, - заявил Дель Боске.

Напомним, «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв «ПСЖ» в ответном матче со счетом 6:1.





