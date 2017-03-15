КДК дисквалифицировал Гогниева на два матча

КДК РФС дисквалифицирова л форварда краснодарской «Кубани» Спартака Гогниева на два матча первенства ФНЛ.

После окончания встречи 26-го тура ФНЛ с «Сибирью» Спартак оскорбил, использовав нецензурную лексику, судейскую бригаду, которая обслуживала этот матч. Через 20 минут после случившегося футболист принес свои извинения в судейской комнате, однако от наказания его это не спасло.

В итоге к игроку была применена минимальная санкция – 2-матчевая дисквалификация. Гогниев присутствовал на заседании КДК, где также принес извинения. Теперь он пропустит матчи против «Мордовии» и «Нефтехимика».