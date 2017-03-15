Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КДК дисквалифицировал Гогниева на два матча

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

КДК РФС дисквалифицировал форварда краснодарской «Кубани» Спартака Гогниева на два матча первенства ФНЛ.

После окончания встречи 26-го тура ФНЛ с «Сибирью» Спартак оскорбил, использовав нецензурную лексику, судейскую бригаду, которая обслуживала этот матч. Через 20 минут после случившегося футболист принес свои извинения в судейской комнате, однако от наказания его это не спасло.

В итоге к игроку была применена минимальная санкция – 2-матчевая дисквалификация. Гогниев присутствовал на заседании КДК, где также принес извинения. Теперь он пропустит матчи против «Мордовии» и «Нефтехимика».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч за использование пиротехникиПо итогам заседания КДК РФС московский «Спартак» обязали выплатить штраф за использование фанатами красно-белых пиротехники.КДК оштрафовал «Локомотив» на 140 тысяч, Семина – на 30КДК РФС оштрафовал московский «Локомотив» на 90 тысяч рублей за использование его фанатами нецензурной лексики во время матча с «Краснодаром» (1:2).Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Во вторник состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ.КДК РФС оштрафует «Зенит» за пропуск Луческу флеш-интервью после матча с «Амкаром»Контрольно-дисциплинарный комитет РФС накажет штрафом «Зенит» за отказ главного тренера команды Мирчи Луческу от флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата страны с «Амкаром», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.«Зенит» может потребовать компенсацию с болельщика, из-за которого получил штраф после матча с ЦСКА«Зенит» рассматривает возможность потребовать компенсацию с болельщика, за чье поведение был наказан после матча с ЦСКА, сообщает «Фонтанка».ЦСКА – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 350 тысяч рублейКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за поведение их болельщиков на матче.КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублейПредседатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы на 280 тысяч рублей.ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих командГлава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях поведения болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит» (0:0).«Зенит» оштрафован из-за фанатов, бросавших снежки в футболистов «Уфы»КДК принял решение оштрафовать «Зенит» на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков, которые во время матча петербуржцев с «Уфой» (2:0) бросали снежки в игроков гостей.РФС: Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»В матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» арбитр Кирилл Левников неверно назначил пенальти в ворота москвичей.Газинский начал тренироваться в общей группе «Краснодара», дисквалификация Гарсии продлена не будетПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский приступил к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».Назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями» рассмотрит контрольная комиссияКонтрольно-квалификационная комиссия по судейству и инспектированию рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».Николай Левников: Не вижу проблемы, что московские арбитры судят «Зенит». Надо это объяснить ЛуческуПредседатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что не видит проблемы в том, что матчи «Зенита» судят московские арбитры. Напомним, ранее главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу сказал, что матчи «Зенита» судят московские арбитры, «которые имеют свои симпатии».Хави Гарсия дисквалифицирован на три матчаКДК РФС на своем заседании дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар локтем хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в игре 15-го тура чемпионата России на три матча.Вернблум получил один матч дисквалифицииКДК РФС на своем заседании дисквалифицировал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на один матч.Гацкан дисквалифицирован на один матчКДК РФС на своем заседании дисквалифицировал полузащитника «Ростова» Александра Гацкана на один матч.Сегодня КДК может наказать Гарсию и ВернблумаСегодня состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета, на котором могут быть наказаны игроки «Зенита» и ЦСКА Хави Гарсия и Понтус Вернблум.Гарсия может получить семь матчей дисквалификации, Вернблум - триЗащитник «Зенита» Хави Гарсия может быть дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем Юрия Газинского, а Понтус Вернблум на три – за удар Серхио Санчеса.Комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с участием Вернблума и ГарсииКонтрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) рассмотрит эпизоды с участием полузащитников Понтуса Вернблума (ЦСКА) и Хави Гарсии («Зенит»). Об этом сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.Артур Григорьянц: Николаев и Хави Гарсия будут приглашены на заседание КДКГлава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил письмо от «Краснодара», который просит дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар игрока «Краснодара» Юрия Газинского.
Футбол
«Зенит» оштрафован на 50 тысяч за неявку Луческу на интервью
Футбол
Жители соседних районов протестуют против расширения территории ЦСКА
Футбол
Вячеслав Подберезкин: Если лишим «Сельту» мяча, это принесет свои плоды
Футбол
Жозе Моуринью: Калачев – отличный игрок с большим сердцем
все новости