Жозе Моуринью: Погба критикуют только завистники, он всего добился сам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику французского полузащитника клуба Поля Погба.

- Современный мир теряет человеческие ценности, сейчас есть очень много завистников. Но не вина Поля в том, что он получает такие большие деньги, превышающие заработок многих других футболистов, и это не его вина, что телеведущие выставляют его в неприглядном свете.

Я считаю, что он заслуживает уважения, как и его семья, которая, не обладая большими средствами, усердно работала над тем, чего они добились. Он добился всего сам, и не побоялся переехать в другую страну. Я очень волнуюсь за следующие поколения, которых погубит зависть. Я доволен Полем и тем, что он не обращает внимания на критику, - заявил Моуринью.

Напомним, Поль Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.

