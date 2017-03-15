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Нобель Арустамян: Очень хочется, чтобы «Ювентус» взял реванш у «Баварии»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о шансах «Ювентуса» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Прекрасно помню прошлогодний матч «Ювентуса» с «Баварией». Там команда Аллегри провела выдающиеся 60-70 минут, обыгрывала мюнхенцев 2:0, но в итоге упустила победу и вылетела. Очень хочется, чтобы «Юве» взял реванш. Да и поражение от «Барсы» в финале-2015 тоже до сих пор в памяти. Но, наверное, игры с этими двумя соперниками (и с «Реалом» тоже) стоит отложить на более поздние стадии турнира.

Так как я хочу, чтобы «Ювентус» сыграл в финале Лиги чемпионов, было бы неплохо, если бы в четвертьфинале попался «Лестер» или, например, «Боруссия». Дортмундцы – исторически удобный соперник для «Юве».

В любом случае, «Ювентус» – один из четырех главных претендентов на титул наравне с «Реалом», «Баварией» и «Барселоной». Такой расклад был до старта Лиги чемпионов, таким он остается и сейчас. Полагаю, команда Аллегри более-менее отлажена и готова биться за трофей», – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов состоится в эту пятницу, 17 марта.

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