Андрей Сафронов: Для «Динамо» в серии со СКА еще ничего не потеряно

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов считает, что команда не потеряла шансов на успех в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со СКА.

Бело-голубые уступают в серии до четырех побед со счетом 1-3. В пятом матче команд столичному клубу не сможет помочь главный тренер Сергей Орешкин, который был госпитализирован из-за гипертонического криза. Руководить командой в его отсутствие будет Владимир Воробьев.

«Завтра посмотрим, сможет ли команда выстоять в такой ситуации. Еще ничего не потеряно, - сказал Сафронов. - Команда будет биться. Что касается последних игр, то нам не хватило реализации моментов».

Пятый матч серии пройдет 16 марта в Петербурге, начало в 19:30 мск.

Матч СКА - Динамо Место и дата 16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция







