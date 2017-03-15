«Терек» расторг контракт с Педро Кеном
«Терек» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с бразильским полузащитником Педро Кеном.
В текущем сезоне РФПЛ футболист принял участие только в
одном матче, проведя на поле 66 минут. Руководство «Терека» пожелало
Педро Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни.
Кен перешел в грозненский клуб на правах свободного агента в феврале прошлого года. Ранее 29-летний игрокна родине защищал цвета «Витории Салвадор», «Коритибы» и «Васко да Гамы» и «Крузейро».
«Терек» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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