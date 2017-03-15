Вилли Кабальеро: Мы должны защищаться лучше, чем в первом матче с «Монако»

Вратарь «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче «Сити» победил со счетом 5:3.

«Мы должны атаковать так же, как в первом матче на «Этихаде», создавать моменты и реализовывать их, но необходимо защищаться лучше, чем в прошлой встрече с «Монако».

У нас есть преимущество в два мяча, но терять бдительность нельзя. Нельзя забывать о разгромном поражении «ПСЖ» от «Барселоны», так что за победу еще предстоит бороться», - цитирует Кабальеро официальный сайт «Ман Сити».

Матч «Монако» - «Манчестер Сити» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.