Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Мне не жалко, что «Медвешчак» ушел из КХЛ. Зачем он нам нужен?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал выход хорватского клуба из нашей лиги.

- Мне не жалко, что этой команды в нашем чемпионате больше не будет, - заявил Борис Майоров. - Я вообще не сторонник появления иностранных клубов в нашей лиге. Всегда задаюсь вопросом: «Что они нам дадут?!» Вот если говорить не о политике, не об информации и интеграции на Запада, а именно о спорте? Ну чем нам «Медвешчак» поможет?

Я еще понимаю – «Йокерит». Это известная и сильная команды, чемпион Финляндии, где хоккей хорошо развит и конкурирует с нами на международной арене.

А где находится Хорватия на карте мирового хоккея? Покажите мне…

Напомним, что сегодня «Медвешчак» официально объявил что покидает КХЛ и возвращается в австрийскую лигу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Сафронов: Для «Динамо» в серии со СКА еще ничего не потеряноГенеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов считает, что команда не потеряла шансов на успех в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со СКА.«Клоуны уехали…» Неприятная история – «Медвешчак» покинул КХЛ«Клоуны уехали…» Неприятная история – «Медвешчак» покинул КХЛХорватский клуб провел четыре сезона в КХЛ, но сегодня объявил о том, что уходит из лигиЗелепукин назначен генеральным менеджером «Северстали»Валерий Зелепукин назначен генеральным менеджером «Северстали», сообщается на официальном сайте клуба.«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Солодухиным«Ак Барс» сообщил о расторжении контракта с форвардом Вячеславом Солодухиным по соглашению сторон.Орешкин госпитализирован. Главный тренер «Динамо» пропустит решающий матч серииОрешкин госпитализирован. Главный тренер «Динамо» пропустит решающий матч серииОбозреватель «Советского спорта» - о трудной ситуации, в которой оказалось «Динамо» из-за неожиданной потери тренера Сергея Орешкина.«Медвешчак» покинул КХЛ и будет выступать в Австрийской хоккейной лиге«Медвешчак» покинул Континентальную хоккейную лигу(КХЛ) и со следующего сезона будет выступать в Австрийской хоккейной лиге, сообщает официальный твиттер команды из Загреба.СКА – «Динамо». Сергей Орешкин пропустит пятый матч серии по состоянию здоровьяГлавный тренер «Динамо» Сергей Орешкин не полетит на пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагараин против в СКА в Петербург.«Ястребы» полетели? Превью матчей среды«Ястребы» полетели? Превью матчей средыПревью матчей четвертого игрового дня второго раунда плей-офф на Востоке.СКА – пятый по посещаемости в Европе, «Спартак» поднялся с 31-го места на 16-е, ЦСКА проиграл «Динамо СПб» и не попал в топ-100Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовал рейтинг европейских клубов по посещаемости в сезоне-2016/17.Сергей Широков: Я фанатам «Динамо» даже слова не сказал! (видео)Сергей Широков: Я фанатам «Динамо» даже слова не сказал! (видео)Как форвард СКА Сергей Широков объяснил немую сцену у заградительного стекла, за которым после его гола бесновались болельщики бело-голубых.«Ак Барс» – «Авангард». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с «Авангардом».Везение Коскинена, травма Накладала и пас Коршкова. Видеообзор Кубка ГагаринаВезение Коскинена, травма Накладала и пас Коршкова. Видеообзор Кубка ГагаринаСамые яркие моменты четвертых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Западной конференции.«Мы играли плохо, а соперник хорошо». Кудашов и Квартальнов делятся откровениями«Мы играли плохо, а соперник хорошо». Кудашов и Квартальнов делятся откровениями«Советский спорт» рассказывает о том, как тренеры ЦСКА и «Локомотива» пытаются не проболтаться.«У меня в «Динамо» много друзей. Но это жизнь». Откровенные слова Олега Знарка«У меня в «Динамо» много друзей. Но это жизнь». Откровенные слова Олега ЗнаркаОбозреватель «Советского спорта» расспросил главного тренера СКА Олега Знарка о третьей победе (4:1) кряду над своим бывшим клубом.Дмитрий Квартальнов: Плей-офф тем и хорошо, что есть шанс отыгратьсяГлавный тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своей команды в четвертом матче серии против ярославского «Локомотива», который закончился победой «железнодорожников» - 5:1.Алексей Кудашов: Мы – одна команда. Неважно какое звено забило, важен результатГлавный тренер ярославского «Локомотива» на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу своей команды в четвертом матче серии против ЦСКА – 5:1.Патрик Херсли: Мой гол в ворота СКА – несчастный случай. Но я же исправилсяЗащитник СКА Патрик Херсли прокомментировал свой автогол в ворота армейцев и прокомментировал победу над московским «Динамо» - 4:1.Сергей Широков: Я болельщикам «Динамо» после гола даже слова не сказалФорвард СКА Сергей Широков прокомментировал победу над московским «Динамо» в четвертом матче серии – 4:1.Алексей Терещенко: Битва еще не проиграна, будем добавлятьКапитан московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал поражение от СКА – 1:4.Сергей Орешкин: Если фортуна ускользает, надо ее поймать и в карман засунутьГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от СКА – 1:4.
Футбол
«Зенит» оштрафован на 50 тысяч за неявку Луческу на интервью
Футбол
Жители соседних районов протестуют против расширения территории ЦСКА
Футбол
Вячеслав Подберезкин: Если лишим «Сельту» мяча, это принесет свои плоды
Футбол
Жозе Моуринью: Калачев – отличный игрок с большим сердцем
все новости
Медвешчак
Медвешчаккалендарьстатистика
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости