Фернандиньо: Матч с «Монако» будет очень тяжелым

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче «Сити» победил со счетом 5:3.

«Мы сумели победить в домашнем матче и получили хороший перевес. Но выездной матч будет очень тяжелым для нас»Монако» отлично атакует, они много забивают. Нам нужно быть внимательным и сосредоточенными», – цитирует Фернандиньо официальный твиттер клуба.

Матч «Монако» - «Манчестер Сити» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.