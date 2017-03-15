Фуркад решил выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене

Француз Мартен Фуркад примет участие в заключительном этапе Кубка мира-2016/17.

Ранее сам спортсмен говорил о том, что он завершает сезон досрочно.

Во время этапа в финском Контиолахти Фуркад улетел домой, чтобы помогать своей жене, которая готовится к родам.

Но теперь Мартен все же принял решение стартовать в Холменколлене 17 - 19 марта.

Напомним, Фуркад досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса.



