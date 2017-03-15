Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» обыграть «Ураву Ред Даймондс» в азиатской Лиге чемпионов
Матч третьего раунда группового турнира азиатской Лиги
чемпионов между китайским «Шанхай СИПГ» и японским клубом «Урава Ред Даймондс»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Шанхая».
В составе победителей один из мячей забил бывший форвард «Зенита» Халк. Также отличились Ке Ши и Элкесон. У японского клуба забивали Рафаэл Силва и Ватару Эндо. «Шанхай СИПГ» набрал девять очков и занимает первое место в группе F после трех туров. «Урава Ред Даймондс» на втором месте – шесть очков.
Азиатская Лига чемпионов
Группа F
«Шанхай СИПГ» - «Урава Ред Даймондс» - 3:2
Голы: Ке Ши, 10, Элкесон, 45, Халк, 53 – Силва, 53, с
пенальти, Эндо, 85.
Удаление: Короки («Урава Ред Даймондс»), 90.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически