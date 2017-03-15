Бесплатные поезда для Кубка конфедераций-2017 приспособят для маломобильных граждан

Болельщики, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, смогут бесплатно перемещаться между четырьмя городами, принимающими Кубок конфедераций-2017: Москвой, Петербургом, Сочи и Казанью.

- В каждом поезде будут организованы специальные места для маломобильных граждан и сопровождающего. Места для людей с ограниченными возможностями будут располагаться в штабных вагонах, которые есть в каждом составе. Коридоры, купе, дверные проемы в вагонах – сделаны с учетом передвижения на инвалидном кресле. За время проведения игр, бесплатные поезда смогут перевезти более 250 маломобильных пассажиров.

Для обеспечения бесплатного проезда между городами-организаторами на время проведения соревнований по шести маршрутам будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов, которые смогут перевезти более 160 тысяч болельщиков. Поезда будут состоять из комфортабельных купейных вагонов, на некоторых маршрутах следования будут курсировать составы из двухэтажных вагонов, - сообщает официальный сайт «Транспортной дирекции».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.