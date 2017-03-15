Пресс-служба ЦСКА: История с пальцем Гинера никого не касается!

Как уже писал «Советский спорт», владелец ПФК ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца на правой руке.

– Это никого не касается, мы это не комментируем, – сказал, отвечая на вопрос издания, пресс-атташе армейской команды Сергей Аксенов. – Мы комментируем только вопросы по футболу.

В настоящий момент «Советский спорт» готовит материал, посвященный различным сомнениям и нестыковкам в нашумевшей истории, связанной с «пальцем Гинера».