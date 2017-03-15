Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 0Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пресс-служба ЦСКА: История с пальцем Гинера никого не касается!

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как уже писал «Советский спорт», владелец ПФК ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца на правой руке.

– Это никого не касается, мы это не комментируем, – сказал, отвечая на вопрос издания, пресс-атташе армейской команды Сергей Аксенов. – Мы комментируем только вопросы по футболу.

В настоящий момент «Советский спорт» готовит материал, посвященный различным сомнениям и нестыковкам в нашумевшей истории, связанной с «пальцем Гинера».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жители соседних районов протестуют против расширения территории ЦСКАЖители Хорошевского района Москвы собирают митинг, призванный не допустить передачи части территории парка «Березовая роща» футбольному клубу ЦСКА.Массовая драка в Дагестане и «МЮ» в Ростове-на-Дону: 5 главных скандалов неделиМассовая драка в Дагестане и «МЮ» в Ростове-на-Дону: 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.«Динамо»: Мы согласовали с ЦСКА все детали перехода ПанченкоГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что столичный клуб договорился с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» прикинул, сколько очков могут набрать главные претенденты на чемпионский титул в оставшихся матчах.Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Во вторник состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ.Самые нелепые травмы футбола. Гинер и еще 10 неудачниковСамые нелепые травмы футбола. Гинер и еще 10 неудачниковЕвгений Гинер лишился пальца, прогуливаясь с собакой – травма настолько же страшная, насколько и нелепая.Долматов стал координатором молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКАБывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов вернулся в клуб. 68-летний специалист будет координатором молодежной команды и старших возрастов школы.ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 26 мартаВо время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет спарринг со московским ЦСКА, сообщает официальный сайт тульского клуба.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?СМИ сообщают, что Евгений Гинер лишился пальца из-за собакиРуководитель футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер лишился среднего пальца на правой руке.Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», на матч «Зенита» снова назначен арбитр из МосквыНазначены арбитры на матчи 20-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.Роман Бабаев: Фернандес не сможет принять участия в матчах с Кот-д’Ивуаром и БельгиейГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеских матчах Кот-д’Ивуаром и Бельгией.«Спартак» ни одного пенальти не пробил. Нормально судят». Обзор гостевых«Спартак» ни одного пенальти не пробил. Нормально судят». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит предварительные итоги 19-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Витиньо: У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентовФутболист ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями в преддверии матча с «Тереком» в 20-м туре РФПЛ и рассказал о своем самочувствии.«Спартак» – почти как «Барселона», но до «секса» еще далеко. Россия в поиске«Спартак» – почти как «Барселона», но до «секса» еще далеко. Россия в поиске«Советский спорт» проанализировал историю поисковых запросов и сравнил российские клубы с зарубежными и кое с чем еще.УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделеУЕФА отправит полузащитнику ЦСКА Роману Еременко мотивировочную часть по решению дисциплинарного органа организации, скорее всего, на следующей неделе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе УЕФА.«Спартак» - самый популярный российский клуб по количеству поисковых запросовВторым по статистике стало «Динамо», «Зенит» - лишь на третьем месте.Андрей Червиченко: «Спартак» на 90 процентов обеспечил себе чемпионствоАндрей Червиченко: «Спартак» на 90 процентов обеспечил себе чемпионствоБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги 19-го тура РФПЛ.Свои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьСвои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьТеперь «Зенит» борется не со «Спартаком», а с ЦСКА. И уже проигрывает даже армейцам.Сергей Прядкин: «Томь» еще потрепит нервы не одной командеПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что «Томь» еще сможет показать достойную игру в этом сезоне.
Футбол
Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной России
Формула-1
Даниил Квят: Моя цель – однажды побороться за чемпионский титул
Футбол
Иван Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса
Футбол
Пресс-служба ЦСКА: История с пальцем Гинера никого не касается!
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евгений Гинер
Евгений Гинервсе новости