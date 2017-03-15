Эрик Булье: С двигателем «Мерседес» «Макларен» побеждал бы
Гоночный директор «Макларена»
Эрик Булье считает, что команда боролась бы за победы, если бы на болиде MCL32
был установлен двигатель «Мерседес», а не «Хонда».
«Скажу так: думал об этом (о том, что было бы с двигателем «Мерседес») несколько раз. Я думаю, что мы бы побеждали», - цитирует Булье Autosport.
Отметим, что на протяжении каждого из восьми дней предсезонных
тестов 2017 года в Барселоне силовая установка «Хонда» давала сбой.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически