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Свердловские власти могут отказаться от идеи демонтировать 12 тысяч мест на «Екатеринбург Арене» после ЧМ-2018

Источник:  Znak.comКомментарии

«Екатеринбург Арена» после чемпионата мира по футболу 2018 года может не подвергнуться новой реконструкции, сообщил  генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

«Стадион будет сдан с 35 тыс. посадочными местами. После чемпионата мира по футболу собственником станет правительство Свердловской области, это произойдет не на следующий день после ЧМ, это займет какой-то промежуток времени. После этого собственник вправе принять решение о демонтаже этих трибун или об их сохранении. Если будет демонтаж - будут считаться и деньги, и время. Не исключаю, что такого решения принято не будет и сборно-разборные конструкции останутся в том же виде, которые будут на чемпионате мира», - цитирует Уфимцева Znak.com.

Изначально планировалось построить 35-тысячник для ЧМ-2018, а после турнира снизить количество мест до 23 тыс.

Стадион будет сдан 31 декабря 2017 года.

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