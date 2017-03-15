Иван Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.
– Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало. У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей, – заявил Данильянц.
Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».
Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1).
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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