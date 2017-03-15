Даниил Квят: Моя цель – однажды побороться за чемпионский титул
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал,
что ставит перед собой цель побороться за титул чемпиона Формулы-1.
«Моя цель заключается в том, чтобы однажды побороться за титул. Не знаю, когда и в какой команде, но я хочу получить машину, которая позволит мне оказаться среди претендентов на победу в чемпионате.
В какой
команде? Это уже совсем другая история. Пока об этом слишком рано говорить.
Сейчас я выступаю за «Торо Россо», хочу полностью сосредоточиться на своей
работе и получать удовольствие от выступлений», - цитирует Квята Autosport.
Напомним, что Даниил Квят в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате, набрав 25 очков.
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