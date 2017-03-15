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Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард «Краснодара» Федор Смолов сомневается в том, что он сможет помочь сборной России в ближайших товарищеских матчах.  

- К сожалению, полученная мной недавно травма не позволила принять участие в последних матчах за клуб, и на данный момент у меня нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной в Краснодаре и Сочи. По той же причине мне не удалось сыграть за национальную команду в октябре и ноябре прошлого года. Но в любом случае я являюсь членом сборной и понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива, который ведет подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Я очень рад приглашению в национальную сборную России для подготовки к мартовским контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Готов принять участие в теоретических занятиях, тренировках и матчах в зависимости от степени готовности и состояния здоровья. Сборной предстоят очень интересные игры с сильными соперниками, и я убежден, что трибуны стадионов в Краснодаре и Сочи будут заполнены, а зрители окажут нам всестороннюю поддержку, - заявил Смолов.

Напомним, матч Россия - Кот д'Ивуар состоится 24 марта в Краснодаре, а игра Россия - Бельгия - 28 марта в Сочи.

Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'Ивуаром

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