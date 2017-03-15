Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 0Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кайрат» обьявил о переходе бывшего форварда «Амкара» Анене (фото)

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Бывший нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат», сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.

Алма-атинская команда подписала с 26-летним норвежцем контракт по схеме «2+1». Сумма трансфера не разглашается.

«ФК «Кайрат» выражает благодарность за содействие в проведении трансфера исполнительному директору ФК «Амкар» Денису Маслову и главному тренеру пермского клуба Гаджи Гаджиеву», - говорится на официальном сайте казахстанской команды.

Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

  Фото ФК «Кайрат»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?Момент, когда нужно выслушать вторую сторону, принять решение и закрыть судейскую тему матча «Амкар» – «Зенит».«Динамо»: Мы согласовали с ЦСКА все детали перехода ПанченкоГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что столичный клуб договорился с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить от судейства Евгения ТурбинаНа сайте change.org появилась петиция от болельщиков «Зенита», которые требуют отстранить от судейства арбитра матча сине-бело-голубых с «Амкаром» Евгения Турбина.Гудьонсен стал игроком «Суонси»Валлийский клуб «Суонси», выступающий в АПЛ, приобрел 16-летнего полузащитника Арнора Гудьонсена.Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Во вторник состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ.Михаил Боярский: «Зенит» уже вряд ли догонит «Спартак»Народный артист России, известный актер и прославленный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в петербургском клубе существует целый комплекс проблем.Максим Митрофанов: Надо было всем членам судейской комиссии подарить телевизорыГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал решение судейской комиссии по спорным эпизодам матча с «Амкаром» (0:1) в рамках 19-го тура РФПЛ.РФС признал верными ключевые решения арбитра в матче «Амкар» – «Зенит»Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров матча между «Амкаром» и «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ.Эссьен продолжит карьеру в ИндонезииБывший полузащитник «Челси», «Реала» и «Милана» Майкл Эссьен подписал контракт с клубом из Индонезии «Персиб Бандунг». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления.Владимир Левитин: Пусть в «Зените» лучше вспомнят, сколько ошибок за последние сезоны допускали в их пользуСудья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче «Амкар» - «Зенит» (1:0) в 19-м туре РФПЛ.Празднуя гол Аршавина, партнеры по команде чуть не нанесли ему увечье (видео)Празднуя гол Аршавина, партнеры по команде чуть не нанесли ему увечье (видео)«Чуть не порвал сетку на атомы» – примерно так описывают местные СМИ гол Андрея Аршавина.Гаджи Гаджиев: У нас нет смельчаков, преднамеренно судящих против «Зенита»Гаджи Гаджиев: У нас нет смельчаков, преднамеренно судящих против «Зенита»Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о целях клуба на сезон, микроклимате в команде и отношении к судейству в РФПЛ.Данни: Будем сражаться до самого конца, чтобы стать чемпионамиПолузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал о мотивации петербургского клуба после поражения от «Амкара» (0:1).Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», на матч «Зенита» снова назначен арбитр из МосквыНазначены арбитры на матчи 20-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.Владимир Стогниенко: Гаджиев в этом сезоне работает замечательно, и я не про матч с «Зенитом»Российский комментатор Владимир Стогниенко оценил работу главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева в нынешнем сезоне.В Питере – ныть. О чем молчит ЛуческуВ Питере – ныть. О чем молчит ЛуческуОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о главном тренере «Зенита», который опять остался недоволен судейством.Гаджиев и шахматы. Сергей Микулик – о феномене «Амкара»Гаджиев и шахматы. Сергей Микулик – о феномене «Амкара»Обозреватель «Советского спорта» отдает должное главному тренеру «Амкара» Гаджи Гаджиеву, который придумал, как обыграть «Зенит».Дмитрий Хомич: «Амкар» заслуженно обыграл «Зенит», а после драки кулаками не машутВратарь «Амкара» Дмитрий Хомич поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).Алексей Гасилин: У меня были предложения из многих клубов РФПЛФорвард Алексей Гасилин рассказал, почему в зимнее трансферное окно перешел из «Зенита» в «Амкар».BBC заинтересовал мат на матче «Урал» – «Амкар»Корреспондент BBC Патрик Дженнингс направил запрос в «Урал» и «Амкар» с целью выяснить, использовались ли на матче команд в 18-м туре премьер-лиги глушители в связи с использованием болельщиками оскорбительных выражений, сообщает Znak.com.
Футбол
Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной России
Формула-1
Даниил Квят: Моя цель – однажды побороться за чемпионский титул
Футбол
Иван Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса
Футбол
Пресс-служба ЦСКА: История с пальцем Гинера никого не касается!
все новости
Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Чума Анене
Чума Аненевсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы