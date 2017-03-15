«Кайрат» обьявил о переходе бывшего форварда «Амкара» Анене (фото)
Бывший нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат», сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.
Алма-атинская команда подписала с 26-летним норвежцем контракт по схеме «2+1». Сумма трансфера не разглашается.
«ФК «Кайрат» выражает благодарность за содействие в проведении трансфера исполнительному директору ФК «Амкар» Денису Маслову и главному тренеру пермского клуба Гаджи Гаджиеву», - говорится на официальном сайте казахстанской команды.
Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.
Фото ФК «Кайрат»
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