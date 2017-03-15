Маруан Феллайни: Мы очень серьезно относимся к матчу с «Ростовом»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Маруан Феллайни поделился ожиданиями от матча против «Ростова». Напомним, что
командам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы очень серьезно относимся к предстоящему матчу. Участие в Лиге
Европы для нас важно не меньше премьер-лиги, поскольку победа в этом турнире
позволит нам в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. И клуб, и болельщики
ждут от нас, что мы будем участвовать в этом турнире, поэтому нам надо
использовать любой шанс», - цитирует Феллайни ТАСС.
Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ростов» состоится 16 марта и начнется в 23:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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