Маруан Феллайни: Мы очень серьезно относимся к матчу с «Ростовом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился ожиданиями от матча против «Ростова». Напомним, что командам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы очень серьезно относимся к предстоящему матчу. Участие в Лиге Европы для нас важно не меньше премьер-лиги, поскольку победа в этом турнире позволит нам в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. И клуб, и болельщики ждут от нас, что мы будем участвовать в этом турнире, поэтому нам надо использовать любой шанс», - цитирует Феллайни ТАСС.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ростов» состоится 16 марта и начнется в 23:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.