Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 0Металлург
Футбол  Атлетико- : -Байер
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Монако- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маруан Феллайни: Мы очень серьезно относимся к матчу с «Ростовом»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился ожиданиями от матча против «Ростова». Напомним, что командам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы очень серьезно относимся к предстоящему матчу. Участие в Лиге Европы для нас важно не меньше премьер-лиги, поскольку победа в этом турнире позволит нам в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. И клуб, и болельщики ждут от нас, что мы будем участвовать в этом турнире, поэтому нам надо использовать любой шанс», - цитирует Феллайни ТАСС.

Матч «Манчестер Юнайтед»  - «Ростов» состоится 16 марта и начнется в 23:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Голосование: Кто из российских клубов пройдет в 1/4 финала Лиги Европы?



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мартынович: В Краснодаре будет совершенно другая играЗащитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча с «Сельтой». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.Швайнштайгер может перейти в клуб MLS «Чикаго Файр»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может покинуть клуб будущим летом.Иван Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудесаГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: Погба критикуют только завистники, он всего добился самГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику французского полузащитника клуба Поля Погба.Игорь Шалимов: Измайлов и Смолов с «Сельтой» не сыграютИгорь Шалимов: Измайлов и Смолов с «Сельтой» не сыграютГлавный тренер «Краснодара» перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» рассказал о задачах на матч.Вячеслав Подберезкин: Если лишим «Сельту» мяча, это принесет свои плодыПолузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал, за счет чего можно одолеть «Сельту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: Калачев – отличный игрок с большим сердцемГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.Помимо Де Хеа и Куртуа, «Реал» рассматривает кандидатуру ЛеноПо информации издания Fichajes.net, мадридский «Реал» планирует грядущим летом сменить голкипера.Смолов не примет участия в ответном матче против «Сельты»Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не поможет российскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Об этом сообщил наставник «быков» Игорь Шалимов.РФПЛ запретила проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионах «Ростова» («Олимп-2») и казанского «Рубина» («Центральный»).Свен-Еран Эрикссон: Да, Руни может оказаться в чемпионате КитаяБывший главный тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон высказался о ситуации нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, а также выразил мнение, что клуб должен продлить контракт с 35-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем.«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» претендуют на ЛукакуНападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в одном из европейских грандов.Экс-защитник «Сандерленда»: Уилшер идеально подходит клубам из МанчестераБывший защитник «Сандерленда» Майкл Грэй считает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» должны задуматься о приглашении полузащитника «Арсенала» Джека Уилшера, который в этом сезоне защищает цвета «Борнмута» на правах аренды.Экс-защитник «Сандерленда»: Канте играет намного лучше, чем Погба, но проблема Поля в том, что он – бренд, а не футболистБывший защитник «Сандерленда» Майкл Грэй сравнил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с хавбеком «Челси» Н'Голо Канте.Война «Зенита» с судьями и возможное возвращение Эменике. Пока вы спали (видео)Война «Зенита» с судьями и возможное возвращение Эменике. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.FA обвинила «МЮ» в отсутствии контроля за игроками в матче с «Челси»Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» обвиняется в отсутствии контроля над игроками во время гостевого матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (1:0).«Ростов» подписал контракт с Марко Симичем«Ростов» объявил о переходе нового футболиста.FA дисквалифицировала Эрреру на два матчаКак сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дисквалифицирован на два матча за грубую игру в четвертьфинальном матче против «Челси», который состоялся накануне (1:0).Жозе Моуринью: Специалисты критикуют Погба из-за зависти, они не получали и 10% денег, которые зарабатывает ПольГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в матче с «Челси», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Кубка Англии.Гари Кэйхилл: Момент с удалением Эрреры повернул ход игры в пользу «Челси»Капитан «Челси» Гари Кэйхилл дал комментарий после победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.
Футбол
Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной России
Формула-1
Даниил Квят: Моя цель – однажды побороться за чемпионский титул
Футбол
Иван Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса
Футбол
Пресс-служба ЦСКА: История с пальцем Гинера никого не касается!
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Маруан Феллайни
Маруан Феллайнивсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости