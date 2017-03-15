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Валерий Чухрий: В лице Мутко Россия не теряет своего человека в ФИФА

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Экс-руководитель московского офиса ФИФА Валерий Чухрий прокомментировал нынешний статус Виталия Мутко в организации. 

– Виталия Мутко отстранили от выборов в совет ФИФА по решению этой организации. Как уже пояснил сам Виталий Леонтьевич, это произошло из-за того, что он занял политическую должность вице-премьера РФ по спорту. Здесь надо пояснить, что речь идет не о том, что Россия теряет своего человека в ФИФА. Там Мутко входил в совет как представитель УЕФА. Это был общеевропейский голос, а не российский. Там он, например, высказывался за увеличение числа участников чемпионатов мира до 48 команд, несмотря на то, что у нас эту инициативу многие осудили. То, что Виталий Леонтьевич только по-русски говорит – это уже другой вопрос. Удивляет и то, что это расставание произошло сейчас. Формально в ФИФА имели право возмутиться еще тогда, когда он возглавлял РФС и Минспорт одновременно.

В российском футболе практически уничтожены футбольные кадры. С 2005 года, как сменили бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова, кадры приходят неподготовленными, их никто не обучает, у нас курсы не проводят, а футбольные программы отстраненного президента ФИФА в России практически не выполняются, – цитирует Чухрия «Собеседник».

Напомним, Виталий Мутко в данный момент совмещает посты вице-премьера РФ и президента Российского футбольного союза.

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