Швайнштайгер может перейти в клуб MLS «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может покинуть клуб будущим летом.

По информации The Sun, в услугах бывшего капитана сборной Германии заинтересован клуб MLS «Чикаго Файр». В США Швайнштайгеру готовы платить 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что недельный оклад игрока в «МЮ» составляет 140 тысяч фунтов стерлингов.

32-летний игрок не пользуется доверием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В текущем сезоне Бастиан принял участие в 4 официальных матчах «МЮ»: он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В 2000 - 2015 годах Швайнштайгер защищал цвета мюнхенской «Баварии».





