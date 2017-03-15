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Швайнштайгер может перейти в клуб MLS «Чикаго Файр»

Источник:  The SunКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может покинуть клуб будущим летом.

По информации The Sun, в услугах бывшего капитана сборной Германии заинтересован клуб MLS «Чикаго Файр». В США Швайнштайгеру готовы платить 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что недельный оклад игрока в «МЮ» составляет 140 тысяч фунтов стерлингов.

32-летний игрок не пользуется доверием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В текущем сезоне Бастиан принял участие в 4 официальных матчах «МЮ»: он забил один гол и отдал одну результативную передачу. 

В 2000 - 2015 годах Швайнштайгер защищал цвета мюнхенской «Баварии». 


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