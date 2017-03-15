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Ильнур Гизатуллин: «Ак Барс» сыграет более внимательно в четвертом матче с «Авангардом»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший форвард «Ак Барса» Ильнур Гизатуллин поделился ожиданиями от четвертого матча серии плей-офф КХЛ между казанской командой и «Авангардом».

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Третья игра серии завершилась в понедельник поражением казанцев на своей площадке в овертайме - 3:4. Четвертый матч между этими командами пройдет сегодня в Казани.

«Команды будут играть на результат в четвертом матче серии, «Ак Барс» сыграет более внимательно, как делал это в Омске, - сказал Гизатуллин. - Не скажу, что в третьем матче казанцы отошли от той игровой модели, которую демонстрировали в предыдущих матчах. Но при поддержке своих болельщиков «Ак Барс» слишком хотел решить исход серии уже в третьем матче, потому что отыграться с 0-3 «Авангарду» было бы практически невозможно. В истории хоккея не так много случаев подобных спасений».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию сегодняшней игры, которая начнется в 19:00 мск..

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