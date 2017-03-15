Суд отложил вопрос о лишении Кокорина водительских прав на 24 марта
Мировой суд Тверского района Москвы перенес рассмотрение
дела форварда «Зенита» Александра Кокорина. Оно будет рассмотрено 24 марта.
«Со стороны защиты Кокорина в суд поступило ходатайство об
отложении рассмотрения административного дела. Назначить следующее заседание на
15:00 24 марта», - сказал судья, удовлетворив ходатайство адвоката.
Слова судьи приводит ТАСС.
Напомним, что Кокорину инкриминируют выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Ему грозит лишение водительских на срок от четырех до шести месяцев.
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