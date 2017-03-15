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Суд отложил вопрос о лишении Кокорина водительских прав на 24 марта

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Мировой суд Тверского района Москвы перенес рассмотрение дела форварда «Зенита» Александра Кокорина. Оно будет рассмотрено 24 марта.

«Со стороны защиты Кокорина в суд поступило ходатайство об отложении рассмотрения административного дела. Назначить следующее заседание на 15:00 24 марта», - сказал судья, удовлетворив ходатайство адвоката. Слова судьи приводит ТАСС.

Напомним, что  Кокорину инкриминируют выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.  Ему грозит лишение водительских на срок от четырех до шести месяцев.

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