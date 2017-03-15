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Бывший хавбек ЦСКА Эльм завершил выступления за сборную Швеции

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Экс-полузащитник ЦСКА Расмус Эльм завершил карьеру в сборной Швеции, сообщается на официальном сайте федерации футбола этой страны.

28-летний игрок провел за национальную команду 39 матчей. В настоящее время он выступает за шведский клуб «Кальмар».

В сезоне-2016 Эльм провел в чемпионате Швеции 18 матчей и забил один мяч.

Напомним, футболист покинул ЦСКА в 2015 году из-за проблем со здоровьем.

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