Александр Мартынович: В Краснодаре будет совершенно другая игра
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями от
матча с «Сельтой». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги
Европы.
«В первой встрече мы хотели построже
действовать сзади, но, наверное, это не совсем получилось. – «Сельта» очень
хорошо владеет мячом, хотя мы сумели противопоставить ей контригру. У нас были
неплохие подходы, при счете 1:1 Рамирес имел хороший шанс забить.
Думаю, дома будет совершенно другая игра. При
поддержке болельщиков мы сможем доминировать и диктовать сопернику свои условия»,
- цитирует Мартыновича официальный сайт УЕФА.
Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически