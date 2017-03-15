Александр Мартынович: В Краснодаре будет совершенно другая игра

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча с «Сельтой». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

«В первой встрече мы хотели построже действовать сзади, но, наверное, это не совсем получилось. – «Сельта» очень хорошо владеет мячом, хотя мы сумели противопоставить ей контригру. У нас были неплохие подходы, при счете 1:1 Рамирес имел хороший шанс забить.

Думаю, дома будет совершенно другая игра. При поддержке болельщиков мы сможем доминировать и диктовать сопернику свои условия», - цитирует Мартыновича официальный сайт УЕФА.

Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.