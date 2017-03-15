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Александр Глеб: Говорят, что «Зенит» уничтожили судейством? Весело

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб – судействе и уровне РФПЛ. 

- В России больше, чем в других странах говорят судействе?
- Честно, даже не читаю особо новостей. А что, у вас много говорят об этом?

- Уже который день обсуждают слова игроков «Зенита», о том, что судьи их уничтожают.
- А когда их уничтожили?

- Говорят, что в последней игре с «Амкаром».
- Весело, - смеется Глеб. - Ну, так всегда: одни говорят, что их засудили, а другие – наоборот, не согласны. Игру эту не видел, поэтому сказать нечего.

- А в целом по судейству?
- Раньше вопросов было много. А в играх с «Локомотивом» и «Уфой» все было грамотно, по делу.

- А уровень лиги по сравнению с прежними годами упал? А то у нас беспокоятся.
- Послушайте, «Ростов» ведь очень достойно выступает в еврокубках. «Зенит», считаю, здорово сыграл дома с «Андерлехтом», выглядел сильнее бельгийцев, но один полумомент, одна, скажем так, полуошибка все сломала. А еще «Краснодар» достойно смотрится в Лиге Европы. Так что, не сказать, что дела хуже, чем во времена приезда звезд? Тогда ведь тоже Лигу чемпионов не выигрывали, да и в полуфинал не выходили.

В ближайшее время читайте на сайте полную версию интервью. 

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