Эдуардо Бериццо: Игра с «Краснодаром» – это матч жизни и смерти

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча против «Краснодара». Напомним, что командам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти. Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах», – цитирует Бериццо официальный сайт УЕФА.

Матч «Краснодар» – «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.