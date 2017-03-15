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Александр Глеб: Не понимаю, как Хави за все время не получил «Золотой мяч»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб – о бывшем одноклубнике по «Барселоне» Хави. 

- Кого бы выделили из тех, с кем играли? Кроме Месси.
- Очень нравились Хави и Иньеста. Хави – это вообще что-то. Не понимаю, как такой футболист ни разу не выигрывал «Золотой мяч». Просто удивительный игрок, видел все, мяч его слушался потрясающе. Могу любую передачу обработать одним касанием, а вторым выдать феноменальную передачу.

- Месси от Хави и Иньесты сильно зависел?
- Месси – лучший футболист мира. Он может играть с любыми партнерами. Но их игра с Хави была более зрелищной. Как испанец вел игру - шахматы!

Полная версия интервью выйдет на сайте в ближайшее время. 

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