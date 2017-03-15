Еще одна дочь Анфисы Резцовой выиграла чемпионат России

Кристина Резцова, дочь двукратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заняла первое место в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону, сообщает «Лента.ру».

Резцова-младшая представляла на соревнованиях Ханты-Мансийский автономный округ. Второе место заняла спортсменка из того же региона Елизавета Каплина. Третье место у Ксении Жужговой из Тюменской области.

«Победа - всегда замечательный результат! Тем более что она достигнута на первенстве России - это наш самый главный внутрироссийский старт. Я работала в полную силу, но допустила обидный промах на стойке. Сама виновата - чуть-чуть дернулась. Хотя стреляла в своем ритме, не зацеливалась», - рассказала Кристина.

20-летняя спортсменка - одна из четырех дочерей Анфисы Резцовой. Ее старшая сестра Дарья Виролайнен - также профессиональная биатлонистка, в 2015 году выигрывала на чемпионате России масс-старт. Кроме того, в ее активе победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2017.