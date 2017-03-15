Павел «9pasha» Хвастунов: В плей-офф The Kiev Major хотим сыграть с Evil Geniuses

Игроки команды Virtus.pro Павел «9Pasha» Хвастунов и Роман «RAMZES666» Кушнарев после финального матча СНГ-квалификации к The Kiev Major ответили на несколько вопросов Марии Ермолиной.





В групповом этапа Virtus.pro не проиграла ни одного матча, а в гранд-финале отборочных победила Natus Vincere со счетом 2:0.



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.