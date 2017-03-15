«Магнитка» обыграла «Барыс» и вышла в полуфинал Кубка Гагарина
«Барыс» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3 ОТ) в четвертом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.
У хозяев льда отличились Найджел Доус и Никита Михайлис, у гостей – Ян Коварж и Крис Ли.
На 19-й минуте овертайма точный бросок Коваржа принес «Магнитке» победу.
Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу уральского клуба и он вышел в финал конференции, где встретится с победителем пары «Ак Барс» – «Авангард».
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