Уго Мальо: У «Сельты» небольшое преимущество, но мы не фавориты

Капитан «Сельты» защитник Уго Мальо поделился ожиданиями от матча против «Краснодара». Напомним, что командам предстоит сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«У нас есть небольшое преимущество, но мы не фавориты. Необходимо провести этот матч, словно финал. Надо выйти с целью победить, но не допустить риска, извлечь уроки из более сложной ситуации в предыдущем раунде, когда нам пришлось отыгрываться.

Теперь отыгрываться должен соперник. Эта неделя может стать фантастической, ведь впереди еще дерби с «Депортиво». Но первая цель - четвертьфинал Лиги Европы», - цитирует Мальо официальный сайт УЕФА.

Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.