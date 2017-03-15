Уго Мальо: У «Сельты» небольшое преимущество, но мы не фавориты
Капитан «Сельты» защитник Уго Мальо поделился
ожиданиями от матча против «Краснодара». Напомним, что командам предстоит
сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«У нас
есть небольшое преимущество, но мы не фавориты. Необходимо провести этот матч,
словно финал. Надо выйти с целью победить, но не допустить риска, извлечь уроки
из более сложной ситуации в предыдущем раунде, когда нам пришлось отыгрываться.
Теперь
отыгрываться должен соперник. Эта неделя может стать фантастической, ведь
впереди еще дерби с «Депортиво». Но первая цель - четвертьфинал Лиги Европы», -
цитирует Мальо официальный сайт УЕФА.
Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что в первом матче «Сельта» победила со счетом 2:1.
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