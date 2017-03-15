«Зенит» запустил продажу лож нового стадиона в Петербурге на сезон-2017/18

Футбольный клуб «Зенит» объявил об открытии продаж премиальных и стандартных вип-лож новой арены на Крестовском острове.

Премиальные ложи рассчитаны на 8-16 человек, в каждой ложе будет работать персональный официант, посетителям предложат блюда мировой и европейской кухни. В пакет премиум-класса также входят парковочные места на стадионе, сувенирный мяч с автографом игрока основного состава «Зенита», размещение логотипа компании на фасаде ложи, приоритетное право выкупа ложи на концерты и другие мероприятия, которые будет проводить клуб.

Стандартные ложи вмещают от 11 до 21 человека и также предусматривают персональный сервис.

Четыре центральные ложи стадиона входят в категорию «Эксклюзив» - это ложи с повышенным уровнем комфорта, дополнительными услугами, возможностью принять участие в персональной автограф-сессии с одним из игроков основного состава «Зенита».

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