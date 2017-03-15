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Павел Колобков: Недовольство назначением Исинбаевой в РУСАДА? Это личное мнение Макларена

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал недовольство ВАДА назначением переназначение Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета РУСАДА.

- Почему назначение Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета РУСАДА не устроило чиновников ВАДА?
- Кого-то не устроило, а кого-то устроило. На этот счет есть разное мнение.

- Например, не устроила Ричарда Макларена…
- Профессор Макларен не является работником ВАДА, он независимый эксперт. И это его личное мнение. Елена Исинбаева – спортсмен с незапятнанной репутацией, которая пользуется большим авторитетом во всем мире. Уверен, что на этом посту Лена будет максимально эффективна.

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