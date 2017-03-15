КХЛ: До 30 апреля любые утверждения о составе клубов-участников следующего чемпионата – преждевременны
Пресс-служба КХЛ прокомментировала информацию, что «Медвешчак» покидает лигу и в следующем сезоне будет играть Австрийской хоккейной лиге.
«Согласно статье 8 спортивного регламента КХЛ состав участников чемпионата определяется и утверждается советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона, - ответили в КХЛ на запрос «Р-Спорт». - В соответствии с положениями статьи 45 правового регламента КХЛ, каждый клуб должен в срок до 30 апреля предоставить в лигу документы, подтверждающие финансовые гарантии в период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. Исходя из этого, формируется предварительный состав участников чемпионата КХЛ соответствующего сезона. Таким образом, до 30 апреля какие-либо утверждения о составе клубов-участников следующего чемпионата КХЛ будут являться преждевременными».