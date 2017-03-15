КХЛ: До 30 апреля любые утверждения о составе клубов-участников следующего чемпионата – преждевременны

Андрей Сафронов: Для «Динамо» в серии со СКА еще ничего не потеряно

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов считает, что команда не потеряла шансов на успех в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со СКА.