Руди Феллер: Мы не теряем надежду победить «Атлетико»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился своими ожиданиями от матча с «Атлетико» в Мадриде в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас травмирован ряд игроков, что осложняет положение. Впрочем, у нас в команде полно талантливых футболистов, которые способны добиваться успеха, что они в особенности доказывали в первой половине сезона. В матче с набравшим приличную форму «Атлетико» перед нами стоит тяжелая задача, но мы не теряем надежду», - цитирует Феллера официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» - «Байер» начнется в 22:45 по Москве. Напомним, что в первом матче «Атлетико» победил со счетом 4:2.