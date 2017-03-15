Руди Феллер: Мы не теряем надежду победить «Атлетико»
Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился своими ожиданиями от матча с «Атлетико» в Мадриде в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У
нас травмирован ряд игроков, что осложняет положение. Впрочем, у нас в команде
полно талантливых футболистов, которые способны добиваться успеха, что они в
особенности доказывали в первой половине сезона. В матче с набравшим приличную
форму «Атлетико» перед нами стоит тяжелая задача, но мы не теряем надежду», -
цитирует Феллера официальный сайт УЕФА.
Матч «Атлетико» - «Байер» начнется в 22:45 по Москве. Напомним, что в первом матче «Атлетико» победил со счетом 4:2.
Матч
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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