Виталий Мутко: Нет никаких сомнений по поводу строительства стадиона в Калининграде
Председатель Оргкомитета «Россия-2018»,
заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко остался
доволен ходом строительства калининградского стадиона чемпионата мира по
футболу 2018 года, который пройдет в России.
«Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали, по каким-то видам работ оно даже опережает график. У нас нет никаких сомнений относительно строительной части. Готовность арены – примерно 60%.
Нам было крайне важно вовремя подготовить
кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку
футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все
вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Все будет сдано вовремя», -
цитирует Мутко welcome2018.com.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах
России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.