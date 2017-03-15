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Виталий Мутко: Нет никаких сомнений по поводу строительства стадиона в Калининграде

Источник:  Welcome2018Комментарии

Председатель Оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

«Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали, по каким-то видам работ оно даже опережает график. У нас нет никаких сомнений относительно строительной части. Готовность арены – примерно 60%.

Нам было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Все будет сдано вовремя», - цитирует Мутко welcome2018.com.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 


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